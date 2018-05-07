В Орле рассказали о планах на ремонт дорог

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7.5.2018 | 12:08 Новости, Общество

Сегодня подрядчики зашли на новые объекты.

7 мая в Орле начались подготовительные работы по ямочному ремонту на улицах Бурова, Березовой, Северной, Автовокзальной, Осипенко, Шаумяна, Новикова, Горького, Карьерной, Болховском и Московском шоссе, переулке Маслозаводском. Об этом подрядчики рассказали главе администрации Орла Александру Муромскому во время утренней планерки.

Работы ведут МУП «Спецавтобаза», ООО «РемДорСтрой», ИП Гришина. Подрядчики отчитались о завершении ремонта дорог на улицах 60 лет Октября, Советской, Герцена, Раздольной. Сегодня также планируется долатать ямы на улице Пушкина.

ИА «Орелград»

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