В Орле рассказали о планах на ремонт дорог

Сегодня подрядчики зашли на новые объекты.

7 мая в Орле начались подготовительные работы по ямочному ремонту на улицах Бурова, Березовой, Северной, Автовокзальной, Осипенко, Шаумяна, Новикова, Горького, Карьерной, Болховском и Московском шоссе, переулке Маслозаводском. Об этом подрядчики рассказали главе администрации Орла Александру Муромскому во время утренней планерки.

Работы ведут МУП «Спецавтобаза», ООО «РемДорСтрой», ИП Гришина. Подрядчики отчитались о завершении ремонта дорог на улицах 60 лет Октября, Советской, Герцена, Раздольной. Сегодня также планируется долатать ямы на улице Пушкина.

ИА «Орелград»