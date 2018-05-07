В Орловской области отменили «религиозные» льготы

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7.5.2018 | 13:14 Новости, Общество

Областное УФНС рассказало о нюансах налогового законодательства.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило религиозным организациям о том, какими льготами они могут воспользоваться. Дело в том, что в ноябре были внесены важные поправки в областной закон.

С этого года в регионе отменена льгота в виде полного освобождения от налогообложения имущества религиозных организаций. В то же время они вправе воспользоваться льготой, установленной ст. 381 Налогового кодекса РФ.

— В соответствии с ней освобождаются от уплаты налога на имущество организаций религиозные организации — в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной деятельности, — пояснили в УФНС.

ИА «Орелград»

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