Перекрытие дорог в Орле 9 мая: схема

Как сообщили в администрации Орла, 9 мая, в День Победы, в связи с проведением массовых мероприятий в областном центре будет временно запрещено движение автомобилей и парковка.

9 мая с 00.00 до 24.00 запрещена стоянка на ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской), на ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарской горы), на площадке перед гостиницей «Салют» до пл. Ленина и на ул. Пролетарская гора.

Также движение будет запрещено с 8.00 до 12.00 по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской), с 9.00 до 24.00 по ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), по улице Пролетарская гора.

В связи с проведением Всероссийского соревнования по велосипедному спорту в гонке-критериум 9 мая с 11.00 до 14.00 запрещено движение транспорта по ул. Раздольной (от пересечения с ул. Бурова до пересечения с ул. Кузнецова).

Также в связи с проведением легкоатлетического пробега по улицам Орла 9 мая с 13.00 до 15.30 будет запрещено движение транспортных средств по улицам Салтыкова-Щедрина (от ул. Красноармейской до ул. Полесской), М.Горького (от ул. Красноармейской до ул. Брестской), Красноармейской (от ул. М.Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), по площади Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора) и по ул. Пролетарская гора.

Кроме того, будет скорректировано движение троллейбусов. Троллейбус №5 «Железнодорожный вокзал − Технический университет» пройдет по следующему маршруту: железнодорожный вокзал − ул. Герцена − ул. 60-летия Октября − больница Семашко − ул. Октябрьская − 1-я Посадская − железнодорожный вокзал. Троллейбус №6 «Автовокзал − ул. М. Горького» пройдет по следующему маршруту: автовокзал − ул. 1-я Посадская — ул. Октябрьская − больница Семашко − ул. Октябрьская − 1-я Посадская − автовокзал.

В связи с проведением шествия «Бессмертный полк», 9 мая с 12.00 до 17.00 будет запрещено движение на ул. М. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Тургеневского моста), на ул. Тургенева (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Брестской), на Тургеневском мосту, на ул. 1-я Посадская (от Тургеневского моста до ул. Комсомольской), на ул. Васильевской (от ул. 2-й Посадской до ул. 1-й Посадской), на ул. Карачевской (от ул. 2-й Посадской до ул. Гостиной), на ул. Гостиной (от ул. Карачевской до Красного моста), на ул. Московской (от Красного моста до Новосильского переулка), на ул. Пушкина (от ул. Московской до Новосильского переулка).

В связи с проведением Орловско-Курским региональным обособленным подразделением Дорпрофжел на Московской железной дороге культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы, 9 мая с 00.00 до 11.30 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между сквером Лескова и сквером Маяковского.