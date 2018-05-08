Суд продлил процедуру банкротства банка «Церих»

Конкурсное производство растянется еще минимум на полгода.

Арбитражный суд Орловской области продлил на полгода конкурсное производство банка «Церих». Об этом сообщает «Коммерсант». Напомним, что это был единственный банк, зарегистрированный в Орле. ЦБ лишил его лицензии в начале 2016 года. То есть процедура банкротства длится уже более двух лет.

Ходатайство о ее продлении подала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она является конкурсным управляющим лопнувшего банка. Суд удовлетворил требования — рассмотрение отчета о конкурсном производстве назначено на 9 октября.

«Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате капитала банка, — сообщала в 2016 году пресс-служба ЦБ. – «Церих» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов».

Выплаты около 3,4 тыс. вкладчиков орловского банка производит Московский индустриальный банк.

ИА «Орелград»