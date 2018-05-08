В Орле подростки украли флаги

Парней поймала полиция.

В Советском районе Орла задержаны трое молодых людей за кражу праздничных флагов из подставки, сообщили в УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел неподалеку от Орловского юридического института. Парни вытаскивали разноцветные флаги, которыми украшали город к празднику, из подставки. Это заметил мужчина и позвонил в полицию. Впрочем, к моменту прибытия стражей порядка хулиганы успели скрыться.

Их нашли в соседних гаражах. Молодые люди пытались сдать флагштоки в металлолом. Парней 16, 17 и 19 лет доставили в полицию и взяли с них объяснения.

— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Стоимость похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавили в УМВД.

ИА «Орелград»