 

 

В Орле подростки украли флаги

8.5.2018 | 12:25 Новости, Общество

Парней поймала полиция.

В Советском районе Орла задержаны трое молодых людей за кражу праздничных флагов из подставки, сообщили в УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел неподалеку от Орловского юридического института. Парни вытаскивали разноцветные флаги, которыми украшали город к празднику, из подставки. Это заметил мужчина и позвонил в полицию. Впрочем, к моменту прибытия стражей порядка хулиганы успели скрыться.

Их нашли в соседних гаражах. Молодые люди пытались сдать флагштоки в металлолом. Парней 16, 17 и 19 лет доставили в полицию и взяли с них объяснения.

— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Стоимость похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавили в УМВД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования