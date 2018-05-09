По Орлу прошел «Бессмертный полк»

9 мая Орел присоединился к главной в последние годы патриотической акции — «Бессмертный полк». Тысячи жителей города с портретами и именами своих предков, участников Великой Отечественной войны», огромной колонной прошли по городу.

Формирование строя началось в полдень на площади Ленина. Орловцы принесли портреты родственников. Те, у кого не сохранились снимки, просто написали имена защитников Отечества. Колонну возглавил военный оркестр, за ним со штандартом «Бессмертный полк. Орел» двинулся вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Через Тургеневский мост, улицу Карачевскую и Красный мост участники отправились к скверу Танкистов на митинг. Количество пришедших настолько велико, что спустя 20 минут масса людей еще оставалась на площади Ленина, а первая часть уже вышла на Тургеневский мост.

Публикация от Алексей Ординарцев (@alekseiordinartsev) 9 Май 2018 в 2:49 PDT

#бессмертныйполк2018 Публикация от Татьяна Конценебина (@belikova.belka) 9 Май 2018 в 2:15 PDT

ИА «Орелград», фото из соцсетей