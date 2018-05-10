Орловская область выпустила продукции на 20 млрд рублей

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10.5.2018 | 16:30 Новости, Общество

Подведены итоги работы промышленности за первый квартал 2018 года.

Орелстат обнародовал оперативный отчет об объеме отгруженных товаров собственного производства. Так, за первый квартал 2018 года предприятия сферы обрабатывающих производств выпустили товара на общую сумму более 20,8 миллиарда рублей. Это на 7,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольший объем приходится на производство пищевых продуктов. В данном секторе объем отгруженных товаров собственного производства составил 7,3 миллиарда рублей. Кстати, в общей структуре доля производства продуктов питания, алкоголя и табака превышает 35 процентов.

Далее следуют производство машин и оборудования (14,4 процента), производство неметаллической минеральной продукции (11,4) и производство готовых металлических изделий (10,8).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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