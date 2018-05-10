Орловская область завалит страну сахаром

Наш регион перевыполнил план посева сахарной свеклы.

Два региона Черноземья превысили плановые показатели по площади сева сахарной свеклы. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает издание «Коммерсант». В Орловской области планировалось засеять сладкими корнеплодами площадь 40 тысяч га, а фактически под данную культуру отвели 41,8 тысячи га.

План также перевыполнен в соседней Курской области – при предполагаемых 100 тысячах га посеяно 110,9 тысяч га. Для сравнения – в тамбовской области засеяна лишь половина из планируемых 104 тысячи га. Напомним, что в Орловской области действуют четыре сахарных завода. Они закупают сырье как у местных сельхозпроизводителей, так и в соседних регионах.

ИА «Орелград»