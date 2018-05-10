Орловская область завалит страну сахаром

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10.5.2018 | 17:39 Новости, Общество

Наш регион перевыполнил план посева сахарной свеклы.

Два региона Черноземья превысили плановые показатели по площади сева сахарной свеклы. Об этом со ссылкой на данные Минсельхоза РФ сообщает издание «Коммерсант». В Орловской области планировалось засеять сладкими корнеплодами площадь 40 тысяч га, а фактически под данную культуру отвели 41,8 тысячи га.

План также перевыполнен в соседней Курской области – при предполагаемых 100 тысячах га посеяно 110,9 тысяч га. Для сравнения – в тамбовской области засеяна лишь половина из планируемых 104 тысячи га. Напомним, что в Орловской области действуют четыре сахарных завода. Они закупают сырье как у местных сельхозпроизводителей, так и в соседних регионах.

ИА «Орелград»

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