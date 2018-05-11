Ливенских чиновников упрекнули в низких доходах

В Ливнах подготовили отчет об исполнении бюджета за 2017 год.

Контрольно-счетная палата города Ливны дала заключение на отчет об исполнении бюджета за 2017 год. В частности отмечено, что плановые показатели по доходам от использования муниципального имущества выполнены не в полном объеме. Исполнение за 2017 год составило 64,1 процента.

«Плата за наем муниципальных жилых помещений поступила за отчетный год в сумме 1,6 млн рублей, что составляет 80,2 процента плановых показателей, — говорится в заключении. — Продолжают снижаться доходы от сдачи в аренду муниципального имущества. За 2017 год по данному виду доходов получено 2,03 млн рублей, что ниже по сравнению с 2015 годом на 2,21 миллиона, с 2016 годом – на 226,7 тысячи рублей. Исполнение плановых показателей за отчетный год составило 85 процентов».

От перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий бюджет города в 2017 году получил 10,25 миллиона рублей, что ниже уровня 2016 года на 905,4 тысячи. Выполнение плана составило 91,5 процента.

ИА «Орелград»