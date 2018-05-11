Орловец засудил турфирму за отсутствие пляжа

Дело о защите прав потребителя рассмотрел областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменений решение районного суда по делу о защите прав потребителя. Житель Орла подал иск к турфирме. В прошлом году он купил тур за рубеж. По условиям договора, ему были обязаны предоставить комплекс услуг, в том числе размещение в отеле, на территории которого находится открытый бассейн.

Стоимость тура превысила 70 тысяч рублей. Однако услуги были оказаны ненадлежащим образом. На территории отеля не оказалось ни одного бассейна и при этом не было своего пляжа. Тем самым клиенту была предоставлена недостоверная информация о месте проживания и отдыха, что «существенно нарушило права потребителя и исказило содержание о наличии предоставляемых услуг».

Иск был удовлетворен частично. В пользу орловца взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей и штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

ИА «Орелград»