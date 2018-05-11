Орловские дорожники бросили асфальтоукладчик и устроили пробку

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11.5.2018 | 10:10 Важное, Новости, Общество

Автолюбители возмущаются.

Утром 11 мая в Орле на Болховском шоссе образовалась колоссальная пробка из-за брошенного асфальтоукладчика. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный».

Техника была оставлена посреди дороги на перекрестке улицы Раздольной и Болховского шоссе. Асфальтоукладчик полностью перегородил среднюю полосу, из-за чего движение было сильно затруднено. Рядом с ним не оказалось ни одного сотрудника.

По информации депутата Евгения Косогова, техника принадлежит «Спецавтобазе», которая занимается ямочным ремонтом на этом объекте.

ИА «Орелград»

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