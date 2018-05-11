В Орле забил коммунальный фонтан

В первый день гидравлических испытаний произошла авария.

В Орле на улице 60 лет Октября прорвало трубу, и наружу хлынул большой поток воды. Видео с места опубликовал очевидец в Telegram-канале «ОрелАвтомобильный».

Авария случилась неподалеку от места, где ранее стояло здание незаконного ТЦ «Вдохновение». Вода под напором вырывается из трубы и заливает проезжую часть.

Напомним, что сегодня в Орле в связи с проведением гидравлических испытаний сети отключили горячую воду. Вероятнее всего, именно гидроиспытания стали причиной прорыва.