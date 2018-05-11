 

 

В Орловской области похолодает до 0°С

11.5.2018 | 16:14 Новости, Общество

Ожидается сильный ветер.

В ГУ МЧС по Орловской области сообщили об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.

Согласно прогнозу, в ночь на 12 мая температура воздуха опустится до 0°С. В среднем она будет составлять +3..+8°С. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Днем +17..+22°С.

— В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб, — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования