Орловец засудил УК за разбитую шифером машину

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12.5.2018 | 18:23 Новости, Общество

Управляющую компанию обязали возместить ущерб автовладельцу.

Орловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу одной из управляющих организаций Орла на решение Заводского райсуда. Она проиграла процесс местному жителю. Мужчина припарковал автомобиль рядом с многоквартирным домом, в котором проживает. Поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 25 м/с.

С крыши дома сорвало кусок шифера, который упал на машину и разбил ее. Автовладелец подал иск к управляющей организации, сославшись на Закон «О защите прав потребителей». Он потребовал возместить ему стоимость ремонта машины.

Представитель УК в суде заявил, что срыв кровли произошел в результате неблагоприятных погодных условий, предвидеть и предотвратить которые организация не могла. Областная судебная коллегия пришла к выводу о том, что само по себе наличие сильного ветра в Орле не является обстоятельством, автоматически освобождающим ответчика от гражданско-правовой ответственности.

В пользу автовладельца взыскано возмещение ущерба в сумме 106,8 тысячи рублей и судебные расходы в сумме 15,5 тысячи.

ИА «Орелград»

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