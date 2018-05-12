В Ливнах долги за тепло превысили 52 млн рублей

В администрации Ливен обсудили итоги прошедшего отопительного сезона.

На совещании с докладом выступил начальник филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ» Геннадий Фаустов. Он рассказал о работе за отопительный период 2017-2018 годов.

— Потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации, население и прочие организации, — отметил докладчик. — ТЭЦ подает тепло в 77 многоквартирных жилых домов.

По его словам, задолженность по оплате за потребленные услуги превышает 52 миллиона рублей. Бюджетные организации задолжали менее 2 миллионов. На долю населения приходится около 17,3 миллионов рублей.

«Администрацией города рекомендовано активизировать претензионную работу с должниками, — рассказали в мэрии, — а также провести гидравлическую опрессовку теплосетевого комплекса для выявления дефектов с последующим их устранением».

ИА «Орелград»