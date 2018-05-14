Орловец две недели хранил труп убитого товарища в своей квартире

В Орле раскрыли убийство 49-летнего мужчины.

Следственный комитет по Орловской области задержал 46-летнего орловца, который расправился со своим знакомым, сообщили в ведомстве.

Сгнивший труп 49-летнего мужчины был обнаружен 9 мая возле дома по улице Цветаева. Следователи приступили к поиску возможного убийцы и вскоре задержали его ранее судимого друга. Тот признался в совершении преступления и рассказал жуткие детали.

Оказалось, что убийство было совершено еще в ночь на 25 апреля во время совместного распития спиртного. Душегуб оставил тело жертвы в своей квартире и ушел из нее. Вернулся он только через две недели — ночью перед Днем Победы. Труп успел сгнить, поэтому орловец был вынужден вытащить его и оставить около дома. Естественно, страшную находку почти сразу обнаружили.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»