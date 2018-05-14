В Болховском доме-интернате нашли нарушения на 2 млн рублей

Проверку бюджетного учреждения провели областные аудиторы.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета БСУ СО ОО «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Общий объем проверенных средств составил 40,55 миллиона рублей, сумма выявленных нарушений составила 2,0 миллиона.

Из них 1,25 миллиона – это нарушения бюджетного законодательства, а именно оплата кредиторской задолженности предыдущих периодов за счет субсидий на выполнение госзадания текущего года.

Оставшаяся сумма — нарушения при начислении и выплате заработной платы. По мнению КСП, в учреждении более 767 тысяч рублей были выплачены неправомерно, в том числе 18 штатным сотрудникам, введенным в штатное расписание без согласования с учредителем.

«Неправомерные расходы по заработной плате за счет неправильного установления коэффициента работникам, занятым на работах с особыми условиями труда, составили 118,5 тысячи рублей», — сообщили в КСП.

Учреждением до января 2015 года при отсутствии расчета стоимости предоставляемых социальных услуг в договорах с проживающими была установлена плата за проживание в размере 75 процентов пенсии. Указанные действия нарушали права и законные интересы граждан — получателей социальных услуг, считают в КСП.

«Заключаемые в настоящее время договоры с потребителями социальных услуг не содержат конкретный перечень услуг, за который производится взимание платы, что не отвечает требованиям информационной открытости, закрепленных в ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», — сказано в отчете.

Также установлены нарушения в части соблюдения норм питания и обеспечения мягким инвентарем.

ИА «Орелград»