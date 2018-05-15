В мэрии расскажут, как тратили деньги в 2017 году

В Орле пройдут публичные слушания по исполнению бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, традиционные публичные слушания по исполнению бюджета за 2017 год пройдут в среду, 16 мая в большом зале администрации города Орла (Пролетарская гора, 1). Начало назначено на 16:00. Напомним, что решение о проведении слушаний было принято на 39-м заседании городского парламента.

Отметим, что за 2017 год бюджет Орла по доходам был исполнен в сумме 5,008 миллиарда рублей, что составило всего 92,2 процента от скорректированного плана. Снижение объема полученных доходов к уровню 2016 года составило 781,1 млн рублей, или 25,2 процента. Исполнение по расходам – 5,766 миллиарда рублей, или 88,9 процента от годового плана.

Дефицит бюджета за 2017 год составил 758 млн рублей. Источниками его финансирования были банковские кредиты и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года достиг отметки 2,185 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 786 миллионов.

ИА «Орелград»