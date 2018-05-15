В Орле втрое сократилось число «бездарных» школьников

Орловские педагоги обсудили предстоящий старт ЕГЭ.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в области финиширует подготовка к проведению ЕГЭ. От экзаменационной кампании специалисты ожидают повышения качества результатов. Надеяться на это позволяет статистика.

Так, за последние годы в регионе в 3 раза сократилось количество выпускников, не получивших аттестат и не преодолевших минимальный порог — с 63 человек в 2015 году до 19 человек в 2017 году.

— Повышению объективности и прозрачности проведения ЕГЭ способствует созданный региональный ситуационный центр с видеостеной, логистическая структура которого расширяется в связи с организацией видеонаблюдения на основном государственном экзамене, — считают в ОРЦОКО.

Накануне, 14 мая государственная экзаменационная комиссия Орловской области рассмотрела вопросы проведения ЕГЭ. Было отмечено, что в 2018 году во всех пунктах сдачи экзамена используется печать полного комплекта экзаменационных материалов. Кстати, 17 мая выпускники примут участие в тренировочном экзамене по обществознанию, а 18 мая — по английскому языку.

ИА «Орелград»