Жителям сгоревшего дома на Герцена выплатят компенсацию

Крышу уже перекрыли пленкой.

Администрация Орла окажет материальную помощь жителям дома №3 по ул. Герцена, пострадавшим от пожара 12 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас возле дома дежурят сотрудники полиции. Совместно со спасателями коммунальщики разобрали сгоревшие конструкции крыши и перекрыли ее специальной пленкой. Жителям предложили материальную помощь, пять женщин уже обратились с заявлением.

— Еще раз организуйте встречу с жителями. Посмотрите, чем вы сможете им помочь. Оставьте свои контактные телефоны и номера телефонов единой диспетчерской службы. Погода портится, ожидаются дожди. Принимайте меры по упреждению электрических замыканий в квартирах, — поручил Александр Муромский своим подчиненным.

Сегодня заканчивается обследование перед подключением газа, затем будут налаживать системы водоснабжения и водоотведения.

ИА «Орелград»