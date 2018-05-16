Клычков сказал об участии в выборах губернатора

Орловский врио повторил за Рыбаковым.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков собирается стать кандидатом в губернаторы на выборах 9 сентября. Об этом он заявил на встрече с жителями Малоархангельского района 16 мая.

Клычков рассказал орловцам, что чувствует поддержку населения и хочет «довести начатые дела до конца».

Любопытно, что сегодня же стало известно о желании депутата облсовета Виталия Рыбакова участвовать в губернаторских выборах. Очевидно, Клычков решил не оттягивать с подобным заявлением.

ИА «Орелград»