Клычков сказал об участии в выборах губернатора

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16.5.2018 | 19:12 Новости, Политика

Орловский врио повторил за Рыбаковым.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков собирается стать кандидатом в губернаторы на выборах 9 сентября. Об этом он заявил на встрече с жителями Малоархангельского района 16 мая.

Клычков рассказал орловцам, что чувствует поддержку населения и хочет «довести начатые дела до конца».

Любопытно, что сегодня же стало известно о желании депутата облсовета Виталия Рыбакова участвовать в губернаторских выборах. Очевидно, Клычков решил не оттягивать с подобным заявлением.

ИА «Орелград»

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