В Орле инвалидам начали выдавать подгузники

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16.5.2018 | 9:43 Новости, Общество

О возобновлении выдачи средств реабилитации объявил соцстрах.

Как сообщает региональное отделение Фонда социального страхования РФ, в орловской области возобновилась выдача льготникам подгузников размеров М, L и XL. Для обеспечения инвалидов было закуплено около 775 тысяч изделий. Покупка обошлась более чем в 14 миллионов рублей.

— Уже сейчас получить необходимые средства реабилитации могут те граждане, которые ранее обращались в отделение Фонда с заявлением, — рассказали в ФСС. — В контрактах с поставщиками предусмотрена возможность выбора заявителями места и способа получения.

Так, изделия можно получить в пунктах выдачи, организованных поставщиками в Орле, или по месту жительства получателей в пределах Орловской области. О месте и времени выдачи подгузников каждый будет проинформирован дополнительно.

Напомним, что выдача подгузников была приостановлена около двух месяцев назад. Ответственность в соцстрахе возложили на поставщика, отказавшегося от исполнения контракта. Поэтому были организованы новые торги. При возникновении вопросов можно обратиться по единому телефону справочной службы регионального отделения ФСС (4862) 54-81-81.

ИА «Орелград»

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