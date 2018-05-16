В Орле завели дело о халатности после необеспечения инвалидов памперсами

Подрядчика, не выполнившего обязательства, включат в реестр недобросовестных.

Следственный отдел по Железнодорожному району г. Орла возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после перебоев с обеспечением инвалидов техсредствами реабилитации, сообщили в прокуратуре Орловской области, проводившей проверку инцидента.

Как уже рассказывал «Орелград», более 1700 инвалидов не получили необходимые средства, потому что ООО «Гигиена — Сервисмед» отказалась исполнять условия контракта, заключенного с региональным Фондом социальногострахования. На подрядчика возбудили дела об административных правонарушениях и потребовали уплатить 660 тысяч рублей пеней.

Также прокуратура потребовала от УФАС включить компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Компенсацию за самостоятельно купленные подгузники и другие льготные средства пока получили только 204 человека.

ИА «Орелград»

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