Учреждена медаль в честь освобождения Орловщины от фашизма

Соответствующий указ подписал врио губернатора Андрей Клычков.

Врио главы региона подписал документы об учреждении медали «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Администрации губернатора и правительства поручено обеспечить изготовление медалей и бланков удостоверений к ним.

Согласно описанию медаль будет выполнена из металла, ее диаметр составит 35 мм. На лицевой стороне изображен фрагмент карты Орловской области. На ней рельефно выделена стрелка, обозначающая одно из направлений ударов советских войск в ходе Орловской наступательной операции.

В центре — фрагмент скульптурной группы А. Н. Бурганова и Р. К. Топуридзе в честь освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году: молодая женщина, олицетворяющая образ Победы, и воин, которые устремлены вперед. Вдоль нижнего края медали справа расположена лавровая ветвь, немного выходящая за край. На оборотной стороне рельефными литерами выполнена надпись: «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Вдоль нижнего края слева – лавровая ветвь, немного выходящая за край.

«Колодка выполнена из металла, имеет форму планки, покрытой красной эмалью, с бортиками золотистого цвета по верхнему и нижнему краям, — говорится в описании. — В центре — накладное золотистое изображение цифр «75», в правом верхнем углу — слово «лет». Размер колодки – 34х21 мм. Материал — металл золотистого цвета».

Медалью будут награждены участники Великой Отечественной войны, освобождавшие Орловскую область от немецко-фашистских захватчиков, участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории Орловской области, а также граждане РФ, иностранные граждане и коллективы организаций, «внесшие существенный вклад в патриотическое воспитание населения, оборонно-массовую и поисковую работы».

ИА «Орелград»