Утром на автовокзале произошло тройное ДТП

Его обстоятельства пока неизвестны.

В Орле 17 мая на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе напротив автовокзала произошло ДТП с участием трех машин. Видео с места происшествия опубликовал депутат облсовета Руслан Перелыгин в своем аккаунте в Facebook.

На записи видно, что все автомобили стоят возле дорожного ограждения со стороны трамвайных путей. У одной из иномарок сильно повреждена передняя часть, остальные получили меньшие повреждения. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.