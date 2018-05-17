Утром на автовокзале произошло тройное ДТП

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17.5.2018 | 9:49 Новости, Происшествия

Фото: "ОрелАвтомобильный"

Его обстоятельства пока неизвестны.

В Орле 17 мая на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе напротив автовокзала произошло ДТП с участием трех машин. Видео с места происшествия опубликовал депутат облсовета Руслан Перелыгин в своем аккаунте в Facebook.

На записи видно, что все автомобили стоят возле дорожного ограждения со стороны трамвайных путей. У одной из иномарок сильно повреждена передняя часть, остальные получили меньшие повреждения. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

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