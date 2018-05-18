Орловчанка засудила стоматолога за плохие зубы

Областной суд поставил точку в гражданском деле о защите прав потребителя.

Как сообщили в суде Советского района, оставлено без изменения решение по иску местной жительницы к частному стоматологическому кабинета. Женщина по договору заплатила 120 тысяч рублей за оказание медуслуг. Зубы ей вылечили некачественно. Пациентке пришлось обращаться за помощью к другому врачу, так как состояние ее здоровья ухудшилось.

В суде она потребовала вернуть уплаченную сумму и компенсировать причиненный ей моральный вред. Для выяснения обстоятельств пришлось назначит экспертизу. Ответчик настаивал на том, что услуга была оказана качественно. Заключение эксперта решилось пор в пользу истицы.

Со стоматологического кабинета взыскана уплаченная по договору сумма 120 тысяч рублей, компенсация морального вреда в сумме 10 тысяч и штраф в размере 65 тысяч рублей. Кроме того, с проигравшей стороны взысканы расходы по оплате судебной экспертизы в сумме 55 тысяч рублей. решение вступило в законную силу.

ИА «Орелград»