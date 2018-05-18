 

 

Орловец впервые в истории оказался одновременно в двух разных местах

18.5.2018 | 17:04 Новости, Общество

Феномен был выявлен госинспекторами труда в ходе внеплановой проверки.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая выездная проверка была проведена в ООО «Межрегиональный центр охраны труда и промышленной безопасности». Были установлены очень удивительные нарушения.

Цитируем: «проведение измерений одним лицом в один день в разных субъектах РФ и использование средств измерения в один день в разных субъектах РФ». Кроме того, к нарушениям отнесли использование средств измерения после истечения срока поверки. А количество отчетов не соответствовало требованиям законодательства.

По результатам проверки за нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, отметили в инспекции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования