Орловец впервые в истории оказался одновременно в двух разных местах

Феномен был выявлен госинспекторами труда в ходе внеплановой проверки.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, внеплановая выездная проверка была проведена в ООО «Межрегиональный центр охраны труда и промышленной безопасности». Были установлены очень удивительные нарушения.

Цитируем: «проведение измерений одним лицом в один день в разных субъектах РФ и использование средств измерения в один день в разных субъектах РФ». Кроме того, к нарушениям отнесли использование средств измерения после истечения срока поверки. А количество отчетов не соответствовало требованиям законодательства.

По результатам проверки за нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, отметили в инспекции.

ИА «Орелград»