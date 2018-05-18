Рыбаков обвинил Клычкова в давлении на депутатов

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18.5.2018 | 13:19 Важное, Новости, Политика

Претендент на губернаторское кресло считает, что его могут не пустить на выборы с помощью админресурса.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков в интервью «Клубу Регионов» заявил, что депутатам в районах запрещают ставить подписи в его поддержку. Делается это с подачи конкурента — врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

— Именно поэтому у меня и зародилась идея сделать обращение ко всем депутатам области, — цитирует Рыбакова портал.

Также депутат заявил, что заручился «железобетонной поддержкой» некоторых политических партий, от одной из которых он и выдвинется на выборы.

Напомним, что Виталий Рыбаков 16 мая через газету «Орловская среда» обратился к своим коллегам и попросил проявить их твердую политическую позицию, чтобы выборы губернатора не стали фикцией. Вместе с этим он объявил о своем намерении участвовать в избирательной кампании. В тот же день Андрей Клычков во время поездки в район спешно объявил о своем желании стать кандидатом.

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