В Ливнах от вокзала к Дому ветеранов пустили особый автобус

В райцентре открыли первый социальный маршрут для инвалидов.

Как сообщили в администрации города Ливны, специальный автобус будет курсировать по маршруту №22 в рамках муниципального контракта. Он организован для перевозки пассажиров к объектам учреждений дополнительного образования, здравоохранения и социальной сферы.

— Маршрут пролегает от железнодорожного вокзала до социально значимых объектов, — пояснили в администрации города. — Пассажиры смогут добраться до Дома ветеранов на улице Фрунзе, городской и детской поликлиники, а также кинотеатра «Русь».

Власти отмечают, что автобус является низкопольным и приспособлен для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в нем имеется пандус и специальное место в салоне для инвалидов-колясочников.

Маршрут был открыт 10 мая. С расписанием движения можно ознакомиться на сайте администрации города и в диспетчерской службе по телефону 2-23-82.

ИА «Орелград»