Превышение нормы расхода пестицидов стало типичным нарушением

Озвучены итоги работы в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям озвучило итоги своей деятельности в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всего за первое полугодие 2025 года было проведено 655 контрольно-надзорных мероприятий. В основном это были мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами — наблюдения за соблюдением обязательных требований, которые специалисты также называют мониторингом безопасности.

За отчетный период времени было выявлено 678 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. Кроме того, ТУ Россельхознадзора назвало наиболее часто встречающиеся нарушения. Среди них: отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами и выявление случаев применения препарата, незарегистрированного в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов для использования на культуре.

Также к числу популярных нарушений ведомство отнесло превышение нормы расхода препарата на сельскохозяйственной культуре. И подобные нарушения продолжают выявляться. В частности, одно из них было вскрыто в первый же день второго полугодия. По данным федеральной государственной информационной системы «Сатурн», 1 июля 2025 года ООО «Дубовицкое» применяло средство защиты растений «Имидор» на посевах озимой пшеницы с дозировкой 0,1 литра на гектар.

«Однако согласно регламенту применения и Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, утвержденному Минсельхозом РФ, допустимая норма применения препарата составляет всего лишь 0,06 литра на гектар, – пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Таким образом, превышение дозы нарушает статью 22 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», поскольку применение пестицидов должно осуществляться строго в рамках установленных норм, обеспечивающих защиту здоровья населения и окружающей среды».

В результате «Дубовицкое» получило официальное предупреждение о недопустимости нарушений обязательного порядка применения пестицидов и агрохимикатов. Компанию обязали принять меры по устранению выявленных недостатков и недопущению аналогичных ситуаций в будущем. Всего же в первом полугодии 2025 года Территориальным управлением Россельхознадзора различным организациям было направлено 675 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, специалисты ведомства провели 39 профилактических визитов и 2476 консультирований юридических лиц и предпринимателей, а также 188 информирований.

ИА “Орелград”