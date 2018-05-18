В Орле лжекоммунальщик украл у пенсионерки 600 тысяч

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18.5.2018 | 12:33 Новости, Общество

95-летняя женщина вмиг лишилась своих сбережений.

В Орле мошенник под видом работника коммунальных служб украл у 95-летней пенсионерки 600 тысяч рублей, сообщили в регуправлении МВД.

Инцидент произошел в Северном районе. К пожилой женщине зашел мужчина и представился работником коммунальной службы. Пенсионерка оставляла заявку, поэтому впустила незнакомца в дом, хотя и засомневалась.

Заболтав старушку, злоумышленник быстро собрался и ушел, не попросив ничего подписать. Женщина насторожилась и пошла проверять тайник. Деньги в нем отсутствовали.

— По данному факту следственным отделом ОП №3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение предполагаемого подозреваемого, а также все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД.

ИА «Орелград»

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