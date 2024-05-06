КРТ в Мценске подешевело в 200 раз

Повторяется конкурс на комплексное развитие территории по улице Орловская площадь.

Заявить о желании заключить договор о КРТ в Мценске можно до 5 июня. Площадь земельного участка – 6 301 кв. м. Его можно использовать для малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Предельная высота зданий – 20 метров. Часть квартир подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность города Мценска. Допускается размещение на первых этажах нежилых помещений, их доля в общем объеме фонда не должна превышать 25%.

На территории комплексного развития расположены оставшиеся от ранее расположенных на данном участке многоквартирных жилых домов инженерные сети. Начальная цена лота – 42 652 рубля 75 копеек (против 10 млн рублей в первом конкурсе). Шаг аукциона – 5%, указано в ГИС «Торги».

ИА “Орелград”