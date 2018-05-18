В тройном ДТП на автовокзале пострадал ребенок

УГИБДД рассказало, из-за кого произошла авария.

Как уже рассказывал «Орелград», утром 17 мая на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе произошло столкновение трех автомобилей. Сегодня УГИБДД по Орловской области озвучило, что в аварии пострадал 16-летний подросток — пассажир Kia Rio. Госпитализация ему не потребовалась. Также за помощью к медикам обратился водитель иномарки.

Инспекторы установили, что правила нарушил 24-летний водитель SsangYong. Он ехал по Комсомольской в сторону «Гринна». Пролетев перекресток на красный свет, он врезался в Kia, а затем в Volkswagen. По факту ДТП проводится проверка.

ИА «Орелград»