Под Орлом наказали жалостливую женщину

Покровский райсуд вынес решение по делу в отношении самогонщицы.

Как сообщили в Покровском районном суде, дело об административном правонарушении в отношении местной жительницы было рассмотрено 14 мая. Установлено, что в январе этого года она, находясь у себя дома, продала гостю за 100 рублей бутылку самогона емкостью 0,5 литра крепостью 35 градусов.

— В судебном заседании она вину признала, с содержанием протокола согласилась, — отметили в районном суде. — В дополнении указала, что продала гражданину самогон, так как ей стало его жалко.

Экспертиза показала, что жидкость содержит микропримеси: этилбутират, этиллактат, бензальдегид и фенилэтанол. Они являются токсическими примесями, не характерными для водки и спирта. То есть самогон признали некачественным и опасным продуктом

В итоге жалостливую женщину наказали административным штрафом в сумме 30 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей жидкости. Постановление может быть обжаловано.

ИА «Орелград»