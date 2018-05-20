В Ливнах в конфликт с «садом язычников» вмешались власти

В громком скандале, возможно. поставлена точка.

Как сообщает издание «Уездный город», администрация Ливен направила официальное уведомление о демонтаже рун в Славянском саду. Письмо направлено бизнесмену, который их установил. Напомним, что многие горожане воспринимают их как языческие символы и считают, что неоязычники-родноверы проводят в саду свои ритуалы. Несколько недель назад руны были сломаны казаками, но затем восстановлены.

В письме администрация города напоминает о том, что Славянский сад расположен на муниципальной земле. Имеется проект благоустройства сада, в котором нет языческих рун. Территория разделена на несколько функциональных зон, в том числе детскую спортивно-игровую, военно-спортивную, туристическую и историческую. Последняя ранее называлась зоной славянской традиции и культуры «Жречный дом», но администрация города изменила названия, прислушавшись к общественному мнению.

— В 2018 году на развитие этого места мы запланировали около 3 миллионов рублей муниципальных средств в рамках проекта «Народный бюджет», — сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Трубицин.

ИА «Орелград»