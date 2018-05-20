В Орле двое приятелей украли крышу, чтобы выпить

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20.5.2018 | 17:19 Новости, Общество

Дело о краже крыши было рассмотрено Советским райсудом Орла.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный по уголовному делу в отношении двоих приятелей. Один из них ранее уже был судим. Установлено, что мужчины находились в гараже, где распивали спиртное. Вскоре выпивка закончилась, а денег на новую бутылку не было. Тогда приятели решили их раздобыть.

Они вооружились инструментами и демонтировали крышу одного из соседних гаражей. Всего похитили семь листов оцинкованного профнастила общей стоимостью около 3,5 тысячи рублей. Три листа оставили у стены, а остальные отправились продавать, чтобы затем купить выпивку.

Их задержали по «горячим следам». Преступление было совершено около двух часов дня. Вину подсудимые признали. Не имевший криминального прошлого мужчина отделался 320 часами обязательных работ. Его ранее судимый друг с учетом неотбытого наказания по другому приговору получил 2 года и 7 месяцев исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»

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