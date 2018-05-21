Под Орлом на захватчика магазина завели два уголовных дела

Мужчина находится под стражей.

В УМВД по Орловской области обнародовали детали инцидента, случившегося в магазине в Нарышкино в апреле 2018 года. Как сообщал «Орелград» ранее, мужчина зашел в магазин и стал угрожать продавщице. С ним вели беседы сотрудники ДПС и полицейские.

В руках 55-летнего мужчины был нож. При этом требований материального характера он не предъявлял, лишь просил вызвать полицию. Прибывший на место участковый убедил орловца выйти из магазина и выбросить нож. Его задержали. Женщина в порядке.

В настоящий момент на него завели два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». Переполошивший поселок мужчина заключен под стражу, ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. По данным «Орелграда», в момент происшествия он был сильно пьян.

ИА «Орелград»

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