Видео: орловец взял продавщицу магазина в заложники

Представители силовых структур не оглашали никакой информации об этом инциденте.

Как стало известно «Орелграду», в апреле 2018 года житель Орловской области взял в заложники продавщицу магазина. По нашим данным, инцидент произошел в Нарышкино в магазине «Все для всех».

В распоряжении редакции оказалась видеозапись случившегося. На ней видно, что немолодой мужчина держит работницу в неволе за прилавком. С ним пытается вести переговоры сотрудник ГИБДД. Захватчик требует, чтобы тот оставался один, и подгоняет стража порядка: «Давай быстрей».

Через несколько минут на место прибывают люди в форме полиции и в касках. Параллельно идет обсуждение, можно ли попасть в магазин не через центральный вход. Оказывается, нельзя — задняя дверь заблокирована холодильником.

Ни УМВД, ни Росгвардия, ни Следственный комитет, ни прокуратура Орловской области не давали никакой информации о случившемся и результатах операции. Видео обрывается на моменте переговоров — силовики требуют очевидца прекратить видеосъемку.

ИА «Орелград»

Продолжение темы: Под Орлом на захватчика магазина завели два уголовных дела