Укравший 3 млн бизнесмен избежал тюрьмы

В Орле за мошенничество осудили директора фирмы.

Орловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора и учредителя одного из орловских ООО. Его признали виновным в совершении мошенничества. Жертвами преступника стали компании из разных регионов страны, которые недальновидно заключили контракты с подсудимым.

Установлено, что апреле-июле 2016 года он обманом похитил более 2,1 миллиона рублей у четырех деловых партнеров. Они перечислили деньги в качестве предоплаты за поставку товара. Фирма работает в сфере оборота зерна. Поставок партнеры не дождались. В ходе следствия было установлено, что бизнесмен действовал преднамеренно и не собирался исполнять условия контрактов.

Также его признали виновным в хищении 800 тысяч рублей у трех частных лиц. Данные преступления были совершены в декабре 2016 года. По совокупности путем частичного сложения наказаний ему было назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Однако суд заменил наказание принудительными работами сроком 3 года и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15 процентов из заработной платы.

ИА «Орелград»