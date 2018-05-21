В Орле произошел пожар в перинатальном центре

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21.5.2018 | 9:46 Новости, Происшествия

Возгорание случилось ночью.

Ночью 21 мая произошел пожар в Орловском перинатальном центре на улице Генерала Жадова, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Сигнал поступил в 4:35.

Персонал медучреждения эвакуировал 130 человек в соседний корпус. Очаг возгорания оказался в подсобке, где замкнул плафон освещения.

— В результате короткого замыкания плафона оплавилась и закопчена отделка помещения на площади десять квадратных метров. Причина происшествия и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

ИА «Орелград»

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