Клычков утвердил «мусорные» нормативы

Область сделала еще один шаг к переходу на новую схему обращения с отходами.

Врио губернатора Андрей Клычков издал постановление «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Таково требование федерального законодательства. Напомним, что с 2019 года в нашей стране начнет действовать новая схема обращения с ТКО. Появится региональный оператор.

Он будет работать по тарифам, которые утвердят областные власти. Для их расчета необходимы нормативы. Кроме того, считается, что введение нормативов «позволит более эффективно решать задачи по утилизации специфичных видов отходов», поскольку все виды деятельности в данной сфере будут определяться ими.

Нормативы утверждены по каждой группе объектов. Всего их десять: «административные здания, учреждения, конторы», «предприятия торговли», «предприятия транспортной инфраструктуры», «образовательные организации», «культурно-развлекательные и спортивные учреждения», «предприятия общественного питания», «предприятия службы быта», «предприятия в сфере похоронных услуг», «садоводческие кооперативы» и «гаражно-строительные кооперативы».

Например, норматив накопления ТКО для гостиниц и общежитий составляет 1,46 кубометра в год на 1 место, для кафе и ресторанов – 2,66 на 1 место, для музеев – 0,032 на 1 кв. м. общей площади, для детсадов – 0,684 на 1 ребенка и т.д.

В отдельную категорию выделены домовладения. Норматив составляет 2,7 кубометра в год на 1 проживающего в многоквартирном доме и 3,5 кубометра – на 1 проживающего в индивидуальном доме. Отметим, что постановление вступит в силу с 1 января 2019 года.

ИА «Орелград»