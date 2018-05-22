КСП объяснила, почему орловские МУПы работают неэффективно

Обнародованы данные о проверках муниципальных предприятий.

Подобные сведения содержатся в итоговом отчете Контрольно-счетной палаты Орла о проверках, проведенных в прошлом году. Они коснулись таких организаций как МКУ «Управление коммунальным хозяйством», МКУ «Управление капитального строительства», МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке», МУП «Зеленстрой» и АО «Зеленый город».

«Контрольные мероприятия показали неэффективную работу балансовых комиссий, — сказано в отчете. — В большинстве случаев рассмотрение отчетов МУП носит формальный характер и не отражает реальной картины финансово-экономического состояния предприятий».

Отсутствие должного контроля и непринятие своевременных превентивных мер приводят к тому, что муниципальным унитарным предприятиям требуется систематическая финансовая помощь из городского бюджета, считают аудиторы. Так, в течение года поправками в бюджет им было направлено 65,5 млн рублей, в том числе: «Спецавтобазе» — 59,986 млн, «Зеленстрою» — 1,775 млн, ПАТП-1 — 1,925 млн, «Зеленому городу» — 1,8 млн рублей.

Кроме того, для погашения задолженности перед кредиторами в 2017 году службой судебных приставов продано 4 объекта муниципального имущества на общую сумму 50,9 млн рублей, в том числе МУП «ЖРЭП» (З) — 1 объект на 19,8 млн, «Зеленстрой» — 2 объекта на 30,1 млн, ПАТП — 1 объект на 1 млн рублей. Таким образом, в 2017 году продолжалось отчуждение муниципального имущества за долги муниципальных унитарных предприятий, констатирует КСП.

«Оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям и акционерному обществу увеличивает бремя нагрузки на бюджет и снижает заинтересованность указанных организаций в результатах финансово-хозяйственной деятельности, — такой вывод сделан по итогам проверок. — При этом кредиторская задолженность муниципальных учреждений по городским полномочиям по состоянию на 1 января 2018 года составила 421 млн рублей».

ИА «Орелград»