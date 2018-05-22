В Орловской области число ипотечных кредитов выросло в 1,6 раза

В первом квартале 2018 года орловцы позаимствовали 2,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на отделение Банка России по ЦФО, в первом квартале жители Орловской области оформили 1698 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,7 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка на начало апреля составила 9,6 процента, в то время как годом ранее она была 11,8 процента. Совокупный объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам на 1 апреля достиг 21,7 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке не превышает 0,3 процента.

— Средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе — 1,6 млн рублей, а срок кредитования – 16 лет и 2 месяца, — отметили в отделении по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО. — Росту популярности ипотеки у жителей области в значительной мере способствовало снижение процентных ставок по этому виду кредитов на фоне стабильных цен на жилье.

ИА «Орелград»