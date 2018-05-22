В Орловской области количество жертв клещей возросло до 273

За неделю число зарегистрированных укусов выросло почти вдвое.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, по состоянию на 21 мая в медицинские организации региона обратилось 273 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них — 81 ребенок. Обращаемость остается на уровне среднемноголетних данных, отмечают в ведомстве. Напомним, что к 14 мая за помощью к медикам обратилось 145 орловцев, в том числе 44 ребенка.

По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14,5 процента. На сегодняшний день случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории региона не зарегистрировано.

— Для Орловской области актуальны клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека, находки возбудителя которого в 2017 году составили 2,9 процента от общего числа исследованных клещей, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека основными мерами, направленными на предупреждение заболеваний, остаются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, акарицидные обработки.

ИА «Орелград»