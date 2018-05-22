Вратарь «Спартака» Селихов побывал за решеткой

Александр Селихов посетил исправительную колонию № 5.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов в рамках своего визита на малую родину побывал в исправительной колонии общего режима №5. Напомним, что она расположена в поселке Нарышкино. Именно в этом райцентре и родился Селихов.

Мероприятие было приурочено к предстоящему старту чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Селихов встретился с осужденным и рассказал им о своей карьере, а также ответил на вопросы. Затем он открыл турнир по футболу между командами ИК-5 и оставил свой автограф на футбольном мяче.

— В ИК-5 футбол является одним из самых любимых видов спорта у осужденных, — отметили в УФСИН. — В каждом отряде созданы команды, которые участвуют в проводимых соревнованиях в колонии.

Встреча с известным футболистом имела важное значение для осужденных, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»