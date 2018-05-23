Блохин займется спецстоянками

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23.5.2018 | 12:36 Новости, Общество

Утверждены новые правила в сфере эвакуации автомобилей.

Правительство региона утвердило порядок определения организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств. Отныне их разрешено отбирать на конкурсной основе по итогам проведенных аукционов. Напомним, что ранее соответствующие поправки в региональный закон внесли депутаты облсовета. До сих пор подобные организации отбирались напрямую властями. Для этого надо было подать заявление и доказать соответствие обязательным требованиям.

Согласно новому порядку определение организаций осуществляется «посредством проведения аукциона на понижение цены и определению тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств». С победителями заключат договоры сроком на три года. В них будут зафиксированы тарифы на перемещение эвакуированных автомобилей и их хранение на спецстоянке за каждый день.

Также создана комиссия по определению спецорганизаций. Ее возглавил руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин. Заместителем председателя комиссии стал Алексей Васильев, который является замом Блохина и в департаменте.

ИА «Орелград»

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