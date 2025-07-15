Бастрыкин выслушал доклад об орловских проблемах

Его представил исполняющий обязанности главы регионального управления ведомства.

Напомним, недавно им стал Константин Баранов.

Как сообщается в официальных соцсетях Следственного комитета России, доклад был заслушан в рамках оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений.

На нём выступали и многие руководители других региональных подразделений ведомства. Точное содержание именно орловского доклада, а также реакция главы СКР именно на него остаются неизвестными.

Однако указывается, что доклады, включая орловский, касались уголовных дел, возбуждённых в связи с нарушениями «прав многодетных семей и жителей сельской местности, лишённых необходимой инфраструктуры из-за бездействия ответственных должностных лиц». Напомним, что в текущем месяце глава СКР обращал своё внимание на подобные проблемы, существующие в орловских населённых пунктах Спасское и Нижний Хутор.

Также в соцсетях ведомства отмечают, что Александр Бастрыкин «подверг критике работу управлений, обратив внимание на недопустимость игнорирования проблем граждан и волокиты в ходе предварительного следствия». Кроме того, сообщается, что по итогам заседания назначен ряд служебных проверок.

ИА «Орелград»