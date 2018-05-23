Депутаты не дали шаурме 49 лет

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23.5.2018 | 13:51 Новости, Общество

Комитет горсовета выступил против долгосрочной аренды земли под павильоном.

Депутаты комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию выступили против передачи в аренду на 49 лет земельного участка под мини-магазином на улице Гостиной рядом со сквером Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе собрания.

С предложением взять в аренду на долгий срок участок площадью 105 кв. м. к властям обратились собственники. Комитет отметил, что земля располагается в историческом центре и заповедной зоне, и вынес решение рекомендовать коллегам не поддерживать передачу.

Сейчас в павильоне на Гостиной у подножия Александровского моста торгуют шаурмой.

ИА «Орелград»

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