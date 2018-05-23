На развитие орловских сел выделят 971 млн рублей

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23.5.2018 | 14:52 Новости, Общество

В облсовете обсудили реализацию госпрограммы.

Обсуждение прошло на выездном заседании профильного комитета, сообщили в облсовете. По словам руководителя департамента сельского хозяйства Сергея Борзенкова, в 2018 году на реализацию госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрен 971 млн рублей.

— Планируется предоставить соцвыплаты 18 сельским семьям, газифицировать шесть и обеспечить водоснабжением четыре сельских населенных пункта, — рассказал он. – В Красной Заре, Колпне и Тросне планируется построить спортивные площадки.

Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт должен появиться в селе Никольское Свердловского района, а в 14 населенных пунктах обещают сделать автомобильные дороги.

ИА «Орелград»

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