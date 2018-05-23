Порталу Клычкова 150 дней. Кажется, про него пора забыть

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23.5.2018 | 15:11 Важное, Новости, Политика

Редакция «Орелграда» продолжает с надеждой ждать начало работы портала «Обращаем внимание» (обращаемвнимание.рф), так широко разрекламированного врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым и его командой. Проект должен был стать коммуникационной площадкой между жителями и госслужащими.

Спустя 150 дней после презентации, которую провел лично Клычков, на сайте не произошло никаких изменений. Согласно анонсу, информация должна была обновиться после заключения контрактов на дорожный ремонт, благоустройство дворов и капремонт домов. Значительная часть объектов уже нашла подрядчиков, однако цифры находятся на прошлогодних отметках, внесенных для тестирования.

Этот факт, а также отсутствие оптимизации под размер экрана по горизонтали, позволяет утверждать: о проекте «Обращаем внимание» забыли в кабинетах областной администрации. Напомним, им должен был заниматься друг Клычкова Юрий Урсу, под которого был создан департамент информационных технологий.

Также врио губернатора заявлял, что перепишет закон Орловской области о сроках, выдаваемых чиновникам на официальные ответы жителям, и сократит его с 30 календарных до 8 рабочих дней. Видимо, на это также не стоит надеяться.

ИА «Орелград»

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