Порталу Клычкова 150 дней. Кажется, про него пора забыть

Редакция «Орелграда» продолжает с надеждой ждать начало работы портала «Обращаем внимание» (обращаемвнимание.рф), так широко разрекламированного врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым и его командой. Проект должен был стать коммуникационной площадкой между жителями и госслужащими.

Спустя 150 дней после презентации, которую провел лично Клычков, на сайте не произошло никаких изменений. Согласно анонсу, информация должна была обновиться после заключения контрактов на дорожный ремонт, благоустройство дворов и капремонт домов. Значительная часть объектов уже нашла подрядчиков, однако цифры находятся на прошлогодних отметках, внесенных для тестирования.

Этот факт, а также отсутствие оптимизации под размер экрана по горизонтали, позволяет утверждать: о проекте «Обращаем внимание» забыли в кабинетах областной администрации. Напомним, им должен был заниматься друг Клычкова Юрий Урсу, под которого был создан департамент информационных технологий.

Также врио губернатора заявлял, что перепишет закон Орловской области о сроках, выдаваемых чиновникам на официальные ответы жителям, и сократит его с 30 календарных до 8 рабочих дней. Видимо, на это также не стоит надеяться.

ИА «Орелград»